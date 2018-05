Noto, telecamere contro chi abbandona i rifiuti

Da ieri mattina l’angolo tra via Ardigò e via Pestalozzi, nella zona bassa di Noto, è videosorvegliato da 2 telecamere fisse per controllare che nessuno abbandoni i rifiuti.

L’installazione delle telecamere è stata coordinata dalla Polizia Municipale e dall’ufficio Igiene del Comune che, assieme alla Polizia Ambientale Aeza, continueranno i controlli per assicurarsi che tutto proceda nella normalità. Sono previste sanzioni amministrative e penali per eventuali trasgressori. Nei prossimi giorni le telecamere saranno collocate in altre zone della città.