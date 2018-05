Siracusa, nasce il Festival del Teatro Antico: dal 10 maggio in scena "Eracle", "Edipo a Colono" e "I Cavalieri". VIDEOINTERVISTA

Tutto pronto per l'inizio del 54mo Festival del Teatro Greco di Siracusa. Oggi la presentazione presso la sede della Fondazione Inda.

Il 10 maggio il via della stagione che segna la nascita di un vero e proprio Festival del Teatro Antico. In due mesi saranno proposte sei produzioni, due delle quali eventi unici, il ritorno della commedia "Le Rane" di Aristofane e tre conferenze. Debutta Eracle per la regia di Emma Dante, il giorno dopo in programma Edipo a Colono con la regia di Yannis Kokkos. Le due tragedie si alterneranno fino al 24 giugno. Il 29 debutta la commedia " I Cavalieri" di Aristifane per la regia Giampiero Solari, nel cui cast troviamo, tra gli altri, Francesco Pannofino e l'augustano Roy Paci.

La stagione 2018, incentrata sul tema "La scena del potere" si inserisce nel progetto di rilancio avviato nel corso degli ultimi due anni dalla Fondazione che ha consentito di raggiungere nel 2017 l'obiettivo dei 140.000 spettatori. Confermata anche per quest'anno la traduzione simultanea in inglese.

Sabato 12 maggio parte il tradizionale appuntamento con il Festival internazionale del Teatro Classico dei giovani di Palazzolo Acreide: quest'anno partecipano 103 istituti provenienti da tutta Italia e da Grecia, Francia, Spagna, Belgio, Georgia e Tunisia. In scena oltre 2.300 studenti. A loro si uniranno gli allievi dell'Accademia d'arte del dramma antico.