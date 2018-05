Progetto Siracusa presenta la lista: i nomi dei 32 candidati consiglieri comunali

Un'idea di comunità da raggiungere tutti insieme, con i candidati in consiglio comunale. Con loro bisogna riprendere da dove si è stati interrotti cinque anni fa.

Questo, in estrema sintesi, il discorso di Ezechia Paolo Reale, candidato sindaco di Progetto Siracusa, che oggi ha presentato i 32 candidati, in sede di conferenza stampa.

Tra di loro qualche nome già noto, ma soprattutto tanti giovani. La lista completa:

Abela Nicoletta, Aliota Carmela, Ardita Francesco, Aulino Vittoria, Barbera Mirko, Bordone Emiliano, Bufardeci Roberto, Calvo Giovanna, Catalano Lucia, Cavarra Luigi, Chiaramonte Danilo, Di Natale Silvio, Fiore Sara, Fuggetta Ivana, Girmena Giovanni, La Runa Maria, La Runa Simona, Lo Curzio Curzio, Mangiafico Michele, Marino Claudio, Nitto Veronica, Piscitello Marilena, Reale Marco, Ricupero Simone, Russo Salvatore, Salonia Paolo, Salvo Giuseppe, Scimonelli Ivan, Spataro Giovanna, Strazzulla Paolo, Vinci Concetta, Zappulla Fabio.