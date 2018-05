Lentini, spaccio marijuana: arrestato 44enne di Sortino

La Polizia di Stato di Lentini, con la collaborazione della Squadra Cinofili della Questura di Catania, ha arrestato Vincenzo Valenti, 44 anni, nato a Sortino e già noto alle forze di polizia.

L'uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, portata a compimento grazie al cane antidroga Sky, è stato trovato in possesso di circa 300 grammi di marijuana, già essiccata, contenuta in cinque diversi involucri in plastica, ognuno del peso lordo di grammi circa 60 circa. Inoltre, sopra un mobiletto in soggiorno, sono stati trovati 0,4 grammi di marijuana e due bilancini elettronici.

Valenti è stato posto ai domiciliari.