Noto, furto nella cartolibreria di Piazza Bixio

La Polizia di Stato di Noto ha denunciato C.C., 21 anni, residente a Noto, già noto alle forze di polizia, per il reato di furto aggravato.

Il ragazzo, infatti, è stato indicato come l'autore del furto che si è consumato giovedì in una cartolibreria in piazza Bixio. A incastrarlo le telecamere di videosorveglianza. Da quest'ultime è venuto fuori che, presumibilmente, il ragazzo si sarebbe arrampicato sul balconcino dell’esercizio commerciale per entrare e rubare articoli, nascosti all'interno di un borsone.

Sempre attraverso le immagini è stato possibile individuare il giovane responsabile del furto e di rinvenire, occultata in un casolare abbandonato in via Montessori, tutta la refurtiva di ingente valore: 10 orologi da polso, 300 confezioni di giochi pirotecnici, un borsone, profumi, matite, accendini e biglietti "gratta e vinci".