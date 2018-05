Il Siracusa dice addio al direttore generale Pino Iodice

“Siracusa Calcio considera completato il lavoro svolto da Pino Iodice in seno alla società azzurra e lo ringrazia per quanto fatto in questi mesi. A Iodice i migliori auguri per le prossime esperienze con l’auspicio di fare sempre meglio rispetto a quanto visto a Siracusa”. Con queste parole, in una nota apparsa sul proprio profilo Facebook, il club siciliano ha comunicato il divorzio dal proprio direttore generale.