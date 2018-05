Lentini, martedì 8 maggio passa la carovana del Giro d'Italia

La quarta tappa del "Giro d'Italia" passerà da Lentini l'8 maggio alle 13 circa.

Le strade interessate dal passaggio dei ciclisti saranno: Via Etnea, Via Vittorio Emanuele III, Piazza Beneventano, Via Giuseppe Garibaldi, Piazza Duomo (contromano), Via Arrigo Testa (contromano), Via Giuseppe Verdi (contromano), Via Giuseppe Mazzini, Via Quattro Canti, Via Giacomo Matteotti, Via Cirene (contromano).

Il percorso sarà chiuso al traffico già da metà mattinata al fine di consentire il passaggio preventivo ai mezzi della carovana.

Da qui l'invito rivolto ai cittadini a utilizzare una viabilità alternativa, per limitare il traffico cittadino. Il sindaco, inoltre, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.