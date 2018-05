Siracusa, ultima di campionato per l'Holimpia con il Santa Teresa di Riva

Ultima di campionato domani per l'Holimpia che giocherà in casa con il Santa Teresa di Riva.

Una partita dal sapore particolare per coach Rizzo che affronterà la sua ex squadra. Le siracusane sono già retrocesse ma hanno intenzione di ben figurare davanti al pubblico amico.

Le messinesi invece sono ancora alla ricerca di un posto nella griglia play off.

"Quella di domani - afferma Luana Rizzo, coach dell'Holimpia - è una partita in cui non abbiamo nulla da chiedere visto che per noi i giochi sono fatti. Dall'altra parte della rete affrontiamo quella che a mio avviso è la squadra più forte del campionato e che, nel proprio roster, vanta elementi di ben altra categoria, come Bertiglia, Diomede, Rania e tante altre. Loro cercano ancora di agguantare i play off, per questo potrebbe essere una partita dall'esito scontato. Io però sono dell'avviso che dobbiamo giocarcela fino in fondo per il pubblico che ci verrà a sostenere, per il settore giovanile che sarà presente, ma soprattutto per noi stesse, perché al di là degli obiettivi e della classifica, si deve mettere in campo la giusta voglia. Sarà fondamentale mettere in campo il giusto mix di voglia, consapevolezza, lucidità e divertimento, così da mettere insieme una buona prestazione e chiudere nel migliore dei modi la stagione"