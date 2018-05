Siracusa, nessun problema per gli studenti della "Bartolo" di Pachino

Nessun problema per i quasi mille studenti della scuola “Bartolo” di Pachino che potranno continuare regolarmente a frequentare l’istituto scolastico.

Le rassicurazioni sono giunte dal Commissario straordinario del Libero Consorzio comunale, Carmela Floreno, al preside dell’istituto, Antonio Boschetti, al sindaco di Pachino, Roberto Bruno, al presidente del comitato genitori, Corrado Taccone, al rappresentante degli studenti, Angelo Pontoni.

Il rinnovo del contratto di locazione non è ancora stato stipulato perché non sono ancora pervenuti documenti fondamentali. Il Commissario straordinario del Libero Consorzi e il sindaco cercheranno di individuare una soluzione alternativa per il futuro.