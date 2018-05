Domani Ortigia rimaneggiata contro la Nuoto Catania

L'Ortigia prepara a Messina il derby in programma domani contro la Nuoto Catania.

I biancoverdi, che dovranno fare a meno di Napolitano, fermato dal giudice sportivo, soltanto stasera sapranno se dovranno fare a meno anche di Boris Vapenski. L'attaccante ha potuto allenarsi poco a causa del virus influenzale.

Coach Piccardo, in questi giorni, ha provato tutte le possibili varianti.

"Sappiamo che dobbiamo rispettare la nostra tabella di marcia - ha detto il tecnico ligure - Allo stesso tempo siamo consapevoli che il Catania darà il massimo per continuare la propria rincorsa verso i play off. Noi arriviamo in formazione rimaneggiata, ma tutti i ragazzi sono carichi al punto giusto e pronti ad ovviare alle assenze. Sarà una gara impegnativa e dovremo giocare con grande concentrazione su ogni pallone."

A Catania fischio di inizio alle 18.