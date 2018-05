Solarino, due dipendenti Ast rubano gasolio da autobus: arrestati con l'accusa di peculato

Avevano travasato carburante prelevato dal serbatoio di un autobus dell'Ast a quello di un'auto privata subito dopo aver finito il loro turno di lavoro al termine della corsa che collega i comuni di Siracusa, Floridia e Solarino.

Ma sono stati colti in flagranza dai Carabinieri e sono stati arrestati: si tratta di due dipendenti AST, entrambi avolesi incensurati di 43 e 48 anni, che approfittavano di un momento in cui il mezzo di linea snodato era vuoto per svasare parte del gasolio del mezzo all’interno del serbatoio di un auto privata, pensando che la differenza di carburante non fosse notata.

Secondo i militari dell'Arma la faccenda andava avanti ormai da tempo.

Ieri pomeriggio, alle 14.30 circa, il blitz: il pullman si è fermato in corrispondenza di un’utilitaria parcheggiata qualche minuto prima nei pressi di un accesso ad un fondo agricolo, impedendo a chiunque di poter vedere cosa stavano facendo. I Carabinieri che hanno assistito a tutta la scena sono intervenuti e li hanno arrestati con l'accusa di peculato.

Ai due dipendenti sono stati concessi gli arresti domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.