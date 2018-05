Siracusa, al Comune 3 beni confiscati alla mafia

Acquisiti dal Comune di Siracusa tre beni confiscati alla criminalità organizzata. I tre beni confiscati sono un appezzamento di terreno in contrada Isola, un immobile ed un box in via Eveneto.

La decisione è stata adottata oggi dalla giunta comunale. Nei prossimi giorni l'iter si concluderà con la formalizzazione della acquisizione presso l'Agenzia per i beni confiscati di Catania.

“Un segnale forte contro la criminalità organizzata e per riaffermare i principi di legalità e giustizia. I beni confiscati - dichiara l'assessore al Patrimonio, Salvatore Piccione - saranno consegnati ad associazioni ed enti senza scopo di lucro che dovranno destinarli a finalità sociali. Con questo provvedimento Siracusa dimostra di essere parte attività nella lotta alle mafie”.