Lentini, viabilità all'ospedale: richiesta incontro al commissario dell'Asp

Regolamentare la situazione dei parcheggi e della viabilità all'ospedale di Lentini.

A chiederlo sono Censabella della Cgil, Giuga dello Spi Cgil, Bosco del Tribunale dei diritti del Malato, Niniano dell'Associazione "Manuela e Michele" e la sottosezione Unitalsi di Lentini.

"La navetta dell'Ast - scrivono in una nota indirizzata al commissario dell'Asp, Brugaletta - non entra neanche nel perimetro dell’Ospedale lasciando gli utenti nella rotatoria a ridosso della Strada provinciale, costringendo le persone a proseguire la salita a piedi per raggiungere l’ingresso della struttura sanitaria con tutti i rischi del caso"

Da qui la richiesta di tornare al tavolo di confronto per risolvere "la questione che - conclude la nota - penalizza gli utenti, soprattutto quelli più anziani o soli".