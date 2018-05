Scandalo Nobel, non sarà assegnato premio letteratura 2018

Il premio Nobel per letteratura non verrà assegnato quest'anno a causa dello scandalo molestie sessuali alla stessa Accademia svedese che assegna il premio: lo ha reso noto l'Accademia. E' la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che il premio non viene assegnato.

L'Accademia ha reso noto che il premio verrà assegnato l'anno prossimo. La decisione è stata presa durante la riunione settimanale tenuta a Stoccolma ed è stata motivata proprio dallo scandalo delle molestie sessuali, oltre che da quello legato a reati finanziari.