Augusta, liquidati i primi 300mila euro per la caserma dei Vigili del fuoco

Liquidati quasi 300 mila euro al Comune di Augusta per la costruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco.

A darne notizia Vincenzo Vinciullo.

A giugno 2014 - ricorda - era stata impegnata la somma di 4.251.655,19 euro. Con la Legge Regionale n.8 del 9 maggio 2017 di cui sono stato relatore e con la Legge Regionale n.9 del 9 maggio 2017 sono state rese disponibili le risorse sia per l’Esercizio finanziario 2017, quanto per il triennio 2017-2019. Più volte - conclude - ho sollecitato il Governo a sbloccare la procedure relative all’inizio dei lavori, data la funzione strategica che il distaccamento di Augusta dei Vigili del Fuoco riveste nell’ambito della sicurezza della provincia di Siracusa, visto che si trova al centro di una delle più importanti zone industriali d’Europa, con tutti i rischi connessi in caso di emergenza".