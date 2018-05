Noto, truffa on line: denunciata una coppia di Milano

Un uomo ed una donna di 75 e 53 anni, residenti a Milano, denunciati per truffa online e sostituzione di persona in concorso.

Un uomo aveva acquistato una macchina fotografica su un sito on line versando 600 euro senza mai ricevere la merce. Da qui la denuncia e le indagini per che hanno portato ai responsabili della truffa.