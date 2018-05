Avola, incontro in Prefettura su recrudescenza furti e scassi

L'allarme creato ad Avola dai diversi episodi di scassi e i furti avvenuti ad Avola al centro di una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza richiesto al Prefetto Giuseppe Castaldo dal sindaco Luca Cannata.

Il primo cittadino ha chiesto l'intensificazione dei controlli sul territorio.

Il Prefetto ha dato ampia disponibilità e assicurato il primo cittadino che il territorio di Avola è costantemente monitorato.

I Comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il vice Questore hanno evidenziato come sul territorio si stia lavorando in modo mirato con una presenza costante e allo stesso tempo hanno assicurato una maggiore presenza anche attraverso il rafforzamento della videosorveglianza che sarà integrata e implementata dal Comune con il patto per la sicurezza.

E' stato, inoltre, concordato di sensibilizzare i commercianti sul sistema integrato di videosorveglianza ed è stato anche preannunciato il potenziamento dei militari dell'Arma e della Polizia in vista della stagione estiva.