Siracusa, incidente vicino all'Insolera: feriti 2 ragazzi

Impatto tra un pedone e una moto questa mattina nei pressi dell'istituto scolastico Insolera.

Coinvolti due ragazzi: un 17enne alla guida di una moto e un 15enne che era a piedi. Entrambi sono stati condotti a Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I° per le cure del caso. Il 15enne sta per essere sottoposto a Tac, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Conseguenze meno preoccupanti per il 17enne.