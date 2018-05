Siracusa, Franco Greco e la sua lista civica a sostegno di Moschella

Torna in campo l'ex senatore Franco Greco per le prossime amministrative.

Con la sua lista civica sosterrà la candidatura a sindaco di Siracusa di Fabio Moschella e fare quindi parte della coalizione che lo sostiene.

Greco, inoltre, sarà in lista per essere eletto consigliere comunale.

"La popolarità dell'ex senatore e il suo provato impegno per la città - ha dichiarato Moschella - saranno un valore aggiunto per la coalizione."