Catania, arrestati ultras Catania per aggressione su A2

Arrestato un gruppo di ultras del Catania che il 29 aprile scorso, durante la trasferta a Matera, ha aggredito alcuni cittadini agli imbarcaderi di Messina, per aver dato fuoco con un fumogeno un' auto sulla A2 perché aveva scambiato gli occupanti per tifosi del Siracusa con questi ultimi che erano stati anche picchiati e rapinati vicino alla stazione ferrovia di Lamezia Terme. I reati ipotizzati nei confronti degli indagati sono, a vario titolo, rapina impropria, danneggiamento aggravato, incendio, lesioni aggravate, violenza privata, tentato omicidio, utilizzo di oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di materiale esplodente. Disposto il Daspo per tutti.