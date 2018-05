Siracusa, raccolta differenziata: un piano per contrastare abbandono rifiuti

Sarà una lotta senza quartiere quella contro chi continua a non rispettare le regole della raccolta differenziata porta a porta.

Entro giugno tutta la città sarà coperta dal nuovo servizio e l’Amministrazione comunale - come riferisce Siracusa si differenzia - sta già coordinando tutte le azioni necessarie per vigilare sul rispetto delle regole, in maniera costante e capillare, mettendo in atto il sistema di controlli e sanzioni a tappeto nel territorio. Si stanno stabilendo in questi giorni, infatti, le attività operative da espletare insieme ai Vigili Urbani e agli ispettori ambientali, affinché la cittadinanza risponda nel modo dovuto alle nuove regole.