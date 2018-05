Siracusa, assessore regionale Tusa: "Parco della Neapolis diventerà di I° livello". VIDEOINTERVISTA

L'istituzione del Parco della Neapolis o meglio il Parco archeologico di Siracusa, come sarà chiamato, è tra le priorità del Governo regionale.

Lo ha confermato ieri l'assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa, a Siracusa per partecipare ad un convegno organizzato da Fabio Granata candidato a sindaco della città. L'assessore non ha esitazione e ha illustrato quale strada seguire per dotare il Parco di autonomia totale al pari dei parchi di Selinunte, Agrigento e Naxos, superando anche i problemi e le polemiche legate alla sua perimetrazione che vedono contrapposti ambientalisti da un lato e costruttori dall'altra. Un ruolo imporantante avranno senza alcun dubbio le valutazioni della Sovrintendenza.