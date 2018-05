Siracusa, guasto nella condotta da 300 che riempie il serbatoio di Bufalaro

Guasto, in via di riparazione, nella condotta da 300 che riempie il serbatoio di Bufalaro nella frazione di Belvedere. A comunicarlo è la Siam. Per lo stesso guasto dovrebbe esserci un abbassamento del livello del serbatoio e, in serata, è prevista una riduzione del servizio in viale Teracati, viale Epipoli, viale Tica, via Filisto, via dei Servi di Maria, via Akradina, via Von Platen e limitrofe.