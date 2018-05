Siracusa, prevenzione incendi: entro il 15 i privati devono ripulire le aree verdi

Prevenire gli incendi che si diffondono nella stagione estiva. In quest'ottica il sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, ha emesso un'apposita ordinanza in materia di prevenzione dagli incendi e per la pulizia dei fondi incolti.

Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, in prossimità di boschi e terreni agrari, lungo le strade e le sedi autostradali e ferroviarie ricadenti nel territorio comunale, sarà vietato accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville, fumare o gettare sigarette, compiere ogni azione che possa generare fiamme libere e procurare incendi, esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, parcheggiare su aree in presenza di erba secca.

Inoltre, entro il 15 giugno di ogni anno, i singoli proprietari, i conduttori e gestori di fondi rustici ed aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette, gli amministratori di stabili con annesse aree verdi, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse pertinenze a verde, dovranno ripulirle, provvedendo alla eliminazione di sterpaglie e al taglio di siepi e rami, alla rimozione dei rifiuti e a quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendoli per tutto il periodo estivo in condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. Per chi non osserva l’ordinanza, ferme restando le previsioni del codice penale, previste sanzioni amministrative pecuniarie