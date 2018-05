Il Limone Igp di Siracusa vola alle fiere di Parma

Il limone di Siracusa Igp è già pronto per arrivare tra i corridoi delle Fiere di Parma, dove sarà ospite insieme ad altri 1.000 altri nuovi prodotti al loro esordio per la XIX edizione di Cibus, il Salone internazionale dell'alimentazione che si svolge ogni due anni a Parma. Il sipario sarà alzato lunedì 7 al padiglione Padiglione 8, Stand E013–68.

Lo stesso giorno, il cremonese Gianfranco Dainotti presenterà una mousse di mortadella d'asina con croccante alla Nocciola Piemonte IGP e Limone di Siracusa Igp.

Il Limone di Siracusa IGP sarà inoltre presente in più punti dei 135.000 metri quadri destinati ad area fieristica per Cibus 2018, in una molteplicità di forme, come prodotto trasformato, fenomeno anch'esso in forte crescita.

"È la nostra prima volta a Parma, con due grandi appuntamenti. – dichiara Michele Salvatore Lonzi, presidente del Consorzio – Prenderemo parte a Origo Global Forum, il summit mondiale delle indicazioni geografiche che si tiene a Palazzo Soragna martedì 8 mattina, dove si tenterà di riprendere il negoziato sul commercio internazionale multilaterale, attualmente in una fase di stallo, con partecipazioni importanti, come quella del commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan, e di Paolo De Castro, vice presidente della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo; e saremo ovviamente presenti presso lo stand del Distretto in ciascuno dei giorni di Cibus 2018, che con oltre 3.000 espositori, 80.000 visitatori professionisti e, soprattutto, oltre 1.000 giornalisti e 400 buyer è un'occasione imperdibile per promuovere il prodotto e trovare nuovi sbocchi di mercato per la platea dei nostri soci".