"L’Ortigia dimentica la Pallamano", cinque atleti accusano. La replica del presidente

"Nei giorni scorsi Siracusa è stata in festa per le celebrazioni dei 90 anni della Società C.C. Ortigia Siracusa. La locandina celebrativa titolava “90 anni di sport”, peccato che poi non tutti gli sport, a cui l’Ortigia ha partecipato, sono stati menzionati. Il riferimento è chiaramente alla pallamano, movimento che per un ventennio è stato il fiore all'occhiello di questa società". Queste le parole cariche di risentimento di Massimo Mauceri, Fabio Di Giuseppe, Salvo Zanghì, Luigi Rudilosso e Alessandro Fusina, cinque atleti siracusani che hanno raggiunto ottimi traguardi, in passato, nel campo della pallanuoto ma che adesso hanno sentito la loro categoria esclusa dai festeggiamenti dell'Ortigia.

"Infatti - continuano - grazie all’onorevole Lo Bello, Enzo Carnazza, Jano Vinci, Gaetano Rudilosso, Guido Lappostato, Franca Lo Bello, in quel ventennio, si sono raggiunti traguardi e risultati che ancora oggi non si riescono nemmeno ad avvicinare. Aver disputato 6 finali scudetto, laurearsi per tre anni consecutivi Campione d'Italia e vincere due Coppe Italia, non può essere una dimenticanza. Hanno vestito la casacca bianco verde dell’Ortigia pallamano campioni Olimpionici come Zovko o campioni del mondo come Sviridenko, senza dimenticare atleti Siracusani che hanno fatto la storia della pallamano italiana come Alessandro Fusina, Corrado Bronzo, Corrado Miglietta, Giancarlo Costanzo, Luigi Rudilosso, Massimo Mauceri ed atleti di punta del movimento pallamanistico italiano come Fabio Di Giuseppe, Franco Chionchio ed Enzo Augello. Non conosciamo i motivi di tale “pecca” nell'organizzazione dell'evento, lasciato dunque monco – tra le altre cose – di un esempio di organizzazione vincente, che tanto comodo farebbe all’intero sport siracusano".

E infine concludono: "È stata una mancanza di rispetto nei confronti di noi ex atleti, dei nostri ex dirigenti e di tutti i nostri tifosi che settimanalmente riempivano le tribune del tensostatico prima e del palazzetto poi"

A replicare è Valerio Vancheri, presidente dell'Ortigia: "Alla fine degli anni '80, tempo al quale risalgono i successi della pallamano siracusana, esistevano quattro distinte società, tutte unite dallo stesso nome C.C. Ortigia e sotto lo stesso logo: Nuoto e Pallanuoto, Pallamano, Canottaggio e Vela. Tuttavia, non si trattava di una polisportiva, ma di società distinte. Nel celebrare il proprio 90mo anniversario, la nostra società non poteva certo fregiarsi di titoli altrui, senza suscitare rimostranze ben più giustificabili. Quanto agli sportivi di altre discipline, sono stati invitati coloro che hanno ottenuto titoli internazionali. Invitare tutti i titolati nazionali della storia dello sport siracusano sarebbe stato impensabile. In ogni caso, alle celebrazioni è stata invitata la famiglia Lo Bello e vi hanno partecipato, col sorriso e l'affetto di sempre, Enzo Augello e Fabio Reale. Questi i criteri che, come ogni scelta, possono essere condivisi o meno. Rimane la stima e la profonda amicizia, anche personale, con i campioni della pallamano, con i quali abbiamo condiviso e gioito gli uni per i successi degli altri".