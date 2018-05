Avola, nascondeva in casa 8 grammi di cocaina: arrestato

I Carabinieri di Noto, ieri pomeriggio, hanno arrestato ad Avola in flagranza di reato Corrado Vaccarella, 24 anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, accusato questa volta di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione domiciliare, a seguito della quale è stato trovato in possesso di 8 grammi di cocaina. Adesso si trova agli arresti domiciliari.