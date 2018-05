Francofonte, autovetture da demolire e rifiuti pericolosi: sequestrata area di 10.000 mq e 2 capannoni

E' stata sequestrata, all'interno di una ditta di demolizioni auto in Contrada Vigna dei Principi (Francofonte), un'area di 10.000 mq di estensione e due capannoni di circa 500 mq ciascuno, più numerose autovetture, cumuli di rifiuti, innumerevoli ricambi e parti meccaniche di carrozzeria, pneumatici, batterie ed oli esausti, poiché sprovvista delle prescritte autorizzazioni amministrative, ambientali e di sicurezza.

L'operazione è stata effettuata dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Catania in stretta collaborazione con i militari della Stazione Carabinieri di Francofonte, nella giornata di ieri.

A finire sotto sequestro anche due automezzi utilizzati per lo svolgimento dell’attività di recupero dei veicoli.

La ditta in questione, peraltro, era stata già oggetto nel 2012 di un altro sequestro al quale avrebbero dovuto seguire bonifiche ambientali mai fatte.

I militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà i gestori dell’azienda di rottamazione: la 49enne A. G. ed il coniuge 45enne I. A., poiché in concorso tra loro si rendevano responsabili delle violazioni penali ed amministrative della “violazione dei sigilli”, “gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, attività abusiva in area non autorizzata”, “gestione illecita di rifiuti”, “attività di deposito incontrollato in aree non impermealizzate e non autorizzate”, “stoccaggio illecito di bombole di g.p.l. ed omesso possesso del certificato di prevenzione incendi”, “mancato possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita di ricambi e parti di auto usate”.