Siracusa, in autostrada con 250gr di marijuana

Vede un posto di blocco e cambia la velocità di marcia. Questo l'atteggiamento che ha spinto i Carabinieri in servizio a controllare e intercettare l'autoveicolo sulla SS114 in direzione dell'autostrada Siracusa-Gela.

A bordo dell'auto Claudio Barone, 34 anni, siracusano, con precedenti specifici, il quale, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 2 panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi e 50 grammi di marijuana.

Barone è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.