Noto, furto in abitazione: denunciati in due

La Polizia di Stato di Noto ha denunciato un uomo e una donna, rispettivamente T.A., 34 anni e P.K., 32 anni, residenti a Noto ed entrambi già noti alle forze di Polizia, per il reato di furto in abitazione aggravato in concorso.

I due sarebbero gli autori di un furto avvenuto il 22 aprile a Noto. Ad incastrarli le immagini di videosorveglianza.