Siracusa, Neet or Need: Giosef stimola gli studenti al confronto

"Neet or Need": questa la seconda tappa del progetto in alternanza scuola-lavoro promosso da Giosef Siracusa in collaborazione con il Liceo Scientifico Einaudi.

A fornire ai ragazzi della IV AS pillole dal mondo del lavoro, ieri nei locali della Biblioteca Comunale, la presidente di Giosef Giulia Giambusso, Lorenzo Floresta in rappresentanza di Giosef Italy, e la dottoressa Irene Messina, psicopedagogista.

Obiettivo: far capire ai ragazzi che per evitare la categoria di neet bisogna ripartire dai need, quindi dai bisogni per non alienarsi mai da sè stessi. Il confronto è la prima arma da non seppellire mai.

Inoltre, sono intervenuti soggetti politici e istituzionali: Beatrice Basile, Corrado Giuliano, Francesco Italia, Fabio Moschella, Valeria Troia, Ezechia Paolo Reale, ma anche il Vicesegretario CNA Giampaolo Miceli.

Il lavoro finale degli studenti della classe coinvolta sarà quello di scrivere un elaborato partendo dalla lettura del fenomeno per fornire valide proposte e spunti da profilare partendo dai bisogni, sogni e aspirazioni dei giovani studenti, seguirà pubblicazione on-line di tale testo.