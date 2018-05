Maltempo in Sicilia, allerta della Protezione Civile

Una violenta ondata di maltempo si sta abbattendo in queste ore in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle ore 24 di oggi. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale”. Le piogge stanno interessando tutta l’isola, da Palermo a Catania e il versante meridionale. A Ragusa, il sindaco Federico Piccitto ha disposto la chiusura delle scuole.