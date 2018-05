Siracusa, elezioni amministrative: un questionario ai candidati su tematiche LGBT

Dovranno rispondere a domande su tematiche LGBT, i candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative. Questa l'ultima iniziativa di Arcigay Siracusa.

Diritti, formazione, salute, Pride, famiglia, omofobia, bullismo e altro ancora, i settori delle domande.

"Creare un questionario per chi ricoprirà a breve i nuovi ruoli istituzionali - dice il presidente di Arcigay Siracusa Armando Caravini – è un passo avanti per comprendere con chi la comunità LGBT andrà a relazionarsi in futuro e soprattutto ci aiuterà a capire come la pensano i candidati sulle tematiche che Arcigay Siracusa, Catania e Ragusa hanno a cuore da molto tempo".

"Siracusa, come noto, è città aperta e accogliente – dice Armando Caravini - giunta alla quarta edizione del Gay Pride e che fin dal primo anno sono stati partecipati anche dai rappresentanti delle istituzioni cittadine al massimo livello i quali non hanno esitato a concedere anche il loro patrocinio ed è proprio per questo che, a livello informativo sarebbe utile comprendere come la pensa chi verrà eletto il prossimo 10 giugno".

Il questionario al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1CBjj1D9FH1SYXAso-Y--Sj0sWGGHR_KTkeX_NzginFk/viewform?edit_requested=true