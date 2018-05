Pachino, Istituto Bartolo: studenti in protesa, solidarietà del sindaco

"Da pachinese e da insegnante e docente, prima ancora che da sindaco di Pachino, sono al fianco degli studenti, dei colleghi insegnanti e delle famiglie" - con queste parole il sindaco Roberto Bruno manifesta il suo sostegno agli studenti dell'istituto “Bartolo”, in protesta e che rischiano di essere sfrattati dalla struttura di viale Aldo Moro per i noti problemi finanziari e contrattuali tra la proprietà dell’immobile e il Libero consorzio di Siracusa.

"Sollecitiamo – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno -, urgentemente la soluzione di questo problema che si è oltremodo aggravato in questo ultimo anno scolastico. Comprendiamo la difficoltà che sta vivendo in questo momento l’ex Provincia di Siracusa, ma il diritto allo studio è sancito dalla Costituzione e la mia amministrazione farà di tutto affinché venga garantito. Per questo invito il Libero consorzio a fare uno sforzo per garantire la continuità del’attività didattica. Mi riservo di formulare al più presto una proposta alla Regione che potrebbe risolvere definitivamente il problema".