Impact Hub Siracusa, riferimento Sud Italia per piattaforma Social-Challenges.eu

Sarà l'Impact Hub Siracusa il riferimento per il Sud Italia per la piattaforma Social-Challenges.eu, che aiuta le imprese e le associazioni a proporre soluzioni concrete alle sfide sociali e ambientali individuate. Lo spirito dell’iniziativa è dunque trovare nuovi modi di risolvere difficoltà sempre più impegnative, far nascere relazioni tra grandi organizzazioni e piccole realtà, promuovere una continua circolazione di idee anche a livello internazionale.

In palio c’è un contributo dal valore di 30mila euro per concretizzare in sei mesi la proposta avanzata. “Il progetto Social Challenges Innovation Platform non ha vincoli nazionali: la soluzione può arrivare anche da lontano. Lo dimostra il caso della seconda sfida di cui abbiamo supportato il lancio - sottolinea Salvo Fallica, socio di Impact Hub Siracusa - A fare da Challenge Owner sono stati i soci della cooperativa Project Ahead di Napoli tramite l'incubatore sociale Dialogue, nel cuore dei Quartieri Spagnoli; a offrire una proposta efficace è stato un gruppo di olandesi, che ha poi vinto il grant con il progetto Connect Café”.