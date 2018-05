Rosolini, controlli per uso di cinture di sicurezza

Per prevenire brutti incidenti, la Polizia stradale ha intensificato i controlli mirati all'utilizzo della cintura di sicurezza che, se usata correttamente, salva la vita.

Agenti impegnati tutto lo scorso fine settimana sull'autostrada Rosolini-Catania, per l'operazione ad alto impatto.

In tutto sono stati passati al setaccio 241 veicoli ed oltre 131 le violazioni accertate, di cui 72 elevate a causa del mancato uso della cintura da parte del conducente e 22 del passeggero anteriore e posteriore. Inoltre, 17 conducenti sono stati sanzionati per aver trasportato bambini senza utilizzare i sistemi di ritenuta previsti. I punti decurtati dalle patenti di guida sono 445.