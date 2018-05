Corruzione all’ispettorato lavoro di Catania, 9 misure cautelari

I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, a conclusione di un’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica etnea, hanno eseguito 9 misure cautelari (4 arresti domiciliari e 5 interdittive) per corruzione continuata, soppressione di atti, falsità materiale e ideologica di atti pubblici avvenuti all’interno dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018. Tra le persone destinatarie delle misure cautelari figura il direttore dell’Ufficio Territoriale del Lavoro di Catania, la responsabile dell’Ufficio Legale dello stesso Ispettorato, il direttore sanitario dell’ASP di Catania, un ex deputato regionale, un ex consigliere del Comune di Catania, 2 professionisti e 2 imprenditori.