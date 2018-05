Pachino, atto intimidatorio nei confronti di un avvocato: scarcerato Giovanni Aprile

Il Tribunale del Riesame di Catania ha annullato l'ordinanza del 10 aprile scorso del gip del Tribunale di Siracusa solo per una delle quattro persone accusate dell'intimidazione ai danni di un avvocato, nella veste di curatore fallimentare, colpevole di aver concluso la procedura che di fatto sottraeva la gestione di una pompa di benzina ad un'azienda a loro riconducibile.

Scarcerato Giovanni Aprile, 40 anni, di Pachino (Siracusa) difeso dall'avvocato Giuseppe Gurrieri. Confermati i provvedimenti restrittivi per Giuseppe Vizzini, 59 anni detto Peppe Marcuottu, i figli Simone Vizzini, 29 anni, e Andrea Vizzini, 24 anni. Inoltre i giudici del Riesame non hanno riconosciuto l'aggravante mafiosa ma solo quella delle violenze e le minacce a pubblico ufficiale. Dalle intercettazioni telefoniche dell'inchiesta, i magistrati della Dda di Catania avevano scoperto un piano per uccidere il giornalista Paolo Borrometi.

(ANSA)