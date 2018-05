Lentini, auto si schianta contro un autoarticolato davanti all'ospedale: un 62enne muore

Tragico incidente stradale ieri sera intorno alle 19 sulla strada provinciale che collega Lentini a Scordia, all'altezza della rotatoria dell'ospedale di Lentini.

Un uomo di 62 anni, Alfio Emmi, bracciante agricolo, è morto a causa delle tante ferite riportate.

L’uomo era a bordo di una Mercedes, condotta da suo figlio di 30 anni, che si dirigeva verso Lentini. Per cause ancora da accertare, l'auto si è schiantata contro un autoarticolato guidato da un 38enne di Paternò che viaggiava in direzione opposta. Il 62enne è morto poco dopo, il figlio è rimasto ferito ma senza gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Lentini, la Polizia Municipale, il 118 e i vigili del fuoco.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore per i rilievi del caso.