Lentini, l'associazione I Teatranti dona un frigo al reparto Pediatria

Il reparto pediatria dell'Ospedale di Lentini da adesso in poi sarà fornito di frigorifero, grazie alla donazione dell'associazione culturale “I Teatranti” di Carlentini.

Questa mattina la consegna.

"Sono grato all’Associazione per la grande sensibilità che ha dimostrato - ha sottolineato il commissario Salvatore Brugaletta – nel decidere di donare qualcosa di utile agli ospiti di questo reparto. E’ un gesto di grande utilità per le mamme dei bambini ricoverati, che porta in sé il messaggio che sentite queste strutture come proprie".

"Esprimo un vivo apprezzamento – ha aggiunto il direttore del reparto Francesca Commendatore – per la sensibilità mostrata da questa Associazione. Il frigo verrà posto nella saletta del reparto dedicata alla preparazione del latte per i piccoli degenti e sostituirà quello preesistente poco funzionante ed insufficiente al fabbisogno".