Ancora penalizzazioni per il Siracusa, altri 6 punti in meno

Ancora punti di penalizzazione per Il Siracusa.

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato 6 società di Lega Pro per violazioni CO.VI.SO.C: nel girone C inflitti 6 punti a Siracusa e Akragas, 10 punti al Matera; 2 punti di penalizzazione a Mestre (Girone B di Serie C), Piacenza (Girone A di Lega Pro) e Gavorrano (Girone A di Lega Pro). Sono stati invece prosciolti da ogni addebito il Santarcangelo (Girone B di Lega Pro) e il Pro Piacenza (Girone A di Lega Pro).

L’Akragas finisce il campionato così a zero punti visti i 15 punti di penalizzazione. Il Siracusa si ritrova così a 38 punti.

Domenica in programma l'ultima di campionato: azzurri in campo per il derby con la Leonzio. Fischio d'inizio alle 20,30.