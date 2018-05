Siracusa, convegno sul futuro della raffinazione in Italia e in Sicilia

“Scenari futuri e sostenibilità della raffinazione in Italia e in Sicilia” è il tema del convegno che si terrà venerdì 4 maggio con inizio alle ore 15,30 nella sede di Confindustria Siracusa con la partecipazione del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che concluderà i lavori.

Si parlerà di tutela dell’ambiente, di sicurezza, impegno nella ricerca e nell’innovazione per i quali è richiesta un’azione coordinata tra l’amministrazione pubblica centrale e le amministrazioni regionali e locali.

Dopo l’apertura del Presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona e il saluto del Prefetto Giuseppe Castaldo, interverranno il Presidente dell’Unione Petrolifera Claudio Spinaci, il Presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli, il Direttore Generale di Isab Lukoil Oleg V. Durov.