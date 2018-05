Augusta, incidente autonomo sulla Siracusa-Catania: 4 giovani feriti

Quattro giovani siracusani feriti in un incidente che si è verificato questa mattina, alle 4,30 sulla ex 114, nel territorio del Comune di Augusta.

I 4 viaggiavano su una Ford Fiesta in direzione di Siracusa. Nell'impatto i 4 ragazzi hanno riportato lievi ferite: 15 giorni per il conducente di 25 anni, 7 giorni per l'altro ragazzo di 23 anni, 5 e 15 giorni per le due ragazze di 19 e 24 anni.

Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Stradale.