Pachino, Sorbello: "Marzamemi ha bisogno di un pronto intervento sanitario"

Marzamemi ha bisogno di un pronto intervento sanitario. A dirlo è Salvo Sorbello, consigliere nazionale dell’Anci, il quale ha scritto al Prefetto di Siracusa, al Commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale e al Sindaco di Pachino.

"Anche ieri 1° maggio Marzamemi è stata invasa da migliaia di visitatori – scrive Salvo Sorbello - che sono stati attratti dall’indubbia bellezza di un luogo davvero magico.

Ancora una volta si è però riproposta la questione relativa alla tutela dell’incolumità dei cittadini: non era infatti presente sul posto un’ambulanza in grado di garantire un soccorso davvero tempestivo nel malaugurato caso fosse stato indispensabile un immediato intervento salvavita. In molti casi, come negli arresti cardiaci, le possibilità di sopravvivenza diminuiscono drasticamente col passare dei minuti ed abbiamo purtroppo dovuto costatare come, in molte precedenti occasioni, le ambulanze provenienti dall’esterno del borgo abbiano faticato per lungo tempo prima di farsi strada tra i tantissimi visitatori.

Risulta quindi indispensabile intervenire – conclude Salvo Sorbello - per garantire sempre la salute dei cittadini, già a partire dalle prossime occasioni in cui si registrerà una grande affluenza".