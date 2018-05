Siracusa, la festa del patrocinio di Santa Lucia

E' stata presentata questa mattina presso l'ex Parlatorio delle Monache la 372ma edizione della Festa del Patrocinio di Santa Lucia, meglio nota ai siracusani come " Festa di Santa Lucia delle quaglie", nata dopo il miracolo del 1646 quando la città era in ginocchio a causa della carestia e i fedeli erano riuniti a pregare la Santa Patrona. All'improvviso una quaglia entrò in chiesa e navi cariche di grano entrarono in porto.

Da qui la festa per ringraziare la Patrona siracusana.

Quest'anno il tema sarà quello del dono, prendendo spunto proprio dal donarsi integralmente messo in atto nel corso della sua breve vita da Lucia, esempio di dono totale di se per gli altri.

Tanti gli eventi collaterali in programma che affiancheranno quelli squisitamente religiosi: venerdì 4 maggio al parlatorio delle Monache sarà inaugurata la mostra "Lucia icona del contemporaneo" con opere di Andrea Chisesi e Toni Mazzarella, che saranno donate ad alcune chiese. Sabato 5 maggio sul sagrato della Cattedrale concerto del complesso bandistico "Città di Palazzolo"; domenica 6 maggio alle 20 il terzo raduno bandistico Santa Lucia con la partecipazione delle Bande di Siracusa, Palazzolo, Canicattini Bagni e di Sortino. Sabato 12 maggio a Santa Lucia alla Badia "Santa Lucia: la vita e le preghiere" brani recitati da Sebastiano Lo Monaco e musica dell'Orchestra del Liceo "Tommaso Gargallo" di Siracusa.

Gli appuntamenti religiosi prevedono: sabato 5 maggio alle 12 la traslazione del simulacro della Santa Patrona dalla cappella all'altare maggiore; domanica 6 maggio la solenne Concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Cefalù, Mons. Giuseppe Marciante e a mezzogiorno la processione di Santa Lucia in piazza Duomo con le Reliquie e il tradizionale lancio di colombe; domenica 13 maggio, per l'Ottava, alle 19, la processione di Santa Lucia e delle Reliquie per le vie di Ortigia che si concluderà con il rientro in Cattedrale e la chiusura nella nicchia della Cappella.

Durante l'Ottavario il Simulacro della Santa Patrona sarà esposto nella Chiesa di Santa Lucia alla Badia.