Siracusa, tolleranza zero per i parcheggiatori abusivi: in due denunciati per inosservanza del Daspo

Giro di vite verso i parcheggiatori abusivi che operano a Siracusa. Durante i controlli effettuati dai Carabinieri durante il ponte del 1° maggio in due sono stati denunciati per inosservanza del Daspo urbano cui erano sottoposti: si tratta di un 35enne e di un 58enne, entrambi siracusani, accusati di aver "esercitato l’attività in questione abusivamente nei pressi del parco archeologico della Neapolis, prestando opera di vigilanza e di custodia di beni, anche mobili, senza la licenza del Prefetto".

Ai due uomini sono stati, inoltre, sequestrati 49 biglietti per il pagamento dei parcheggi con il valore del prezzo unitario cancellato. I due, che secondo quanto riferiscono i militari dell'Arma, infastidivano i turisti saranno proposti per adeguata misura di prevenzione personale.

Il bilancio complessivo dell'attività di controllo ha comportato inoltre l'arresto di due persone, uno per evasione dai domiciliari e l'altro, 39enne, barista, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Carabinieri lo hanno trovato in possesso di 6 involucri di hashish del peso complessivo di 7 grammi e poche decine di euro. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Inoltre sono stati segnalati 5 assuntori di stupefacenti, tra i 20 e i 45 anni, poiché trovati in possesso di marijuana e hashish.

Sono stati controllati oltre 500 veicoli e identificate oltre 1000 persone. Sono state elevate 149 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada e rilevati 3 incidenti stradali di lieve entità. Sono stati 120 in tutto gli interventi effettuati su richiesta dei cittadini.