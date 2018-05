Avola, droga, armi e munizioni: un arresto e una denuncia

E' stato arrestato B.G., avolese, 32 anni, incensurato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato trovato in possesso di 500 grammi di marijuana e hashish, oltre a circa 35 semi di cannabis indica e materiale per il confezionamento in dosi.

Nell'ambito degli stessi controlli dei Carabinieri, durante il primo maggio, è stato anche denunciato R.S., 50enne, avolese, per detenzione illegale di armi e munizioni. L'uomo, infatti, aveva un fucile da caccia senza aver provveduto a dichiararne il possesso all’autorità amministrativa.