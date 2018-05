Priolo Gargallo, trovato in possesso di marijuana: denunciato 20enne

Cercava a piedi di allontanarsi dagli Agenti della Polizia di Stato in servizio a Priolo Gargallo. Questo l'atteggiamento che ha spinto gli Agenti a perquisire un ragazzo. Si tratta di I.S., 20 anni, residente a Priolo, già noto alle forze di Polizia. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di marijuana. Nella sua abitazione, sottoposta anch'essa a perquisizione, sono stati trovati altri 7,5 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Nei suoi confronti è scattata una denuncia per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.