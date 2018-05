Cinque siracusani insigniti con la Stella al merito del lavoro, ieri la cerimonia di consegna a Palermo

Sono 5 i rappresentanti della provincia di Siracusa ai quali ieri è stato consegnato il riconoscimento conferito dal Capo dello Stato a coloro che si sono distinti nel loro lavoro per capacità e impegno.

Sono: Giuseppe Baffo - Esso italiana Augusta, Andrea Cassarisi - Tim Spa Siracusa, Giuseppe Fichera Isab Srl Priolo Gargallo, Giuseppe Pitruzzello- Esso italiana Srl Augusta e Maria Rizza Poste Italiane Spa Siracusa.

Fanno parte dei 63 siciliani che hanno ricevuto la Stella al merito: 26 sono i nuovi Maestri del Lavoro della provincia di Palermo, 3 arrivano da Agrigento, 5 sono di Caltanissetta, 13 di Catania, 7 di Messina, 4 di Trapani.

La cerimonia di consegna si è tenuta ieri, come avviene ogni anno in occasione della festa del lavoro, al Teatro Politeama di Palermo. Il prefetto di Palermo Antonella De Miro ha consegnato a ciascuno di loro la Stella e una pergamena con la motivazione.