Siracusa, il 7bello ospite d'onore per i 90 anni dell'Ortigia

La "Paolo Caldarella" ha ospitato oggi il secondo atto dei festeggiamenti per i 90 anni del Circolo Canottieri Ortigia.

In vasca insieme ai biancoverdi il 7bello di Sandro Campagna e Valentino Gallo, siracusani doc, in azzurro e Giacomo Casasola “in prestito” alla sua Ortigia.

Tra il secondo e terzo tempo, proprio sotto la gigantografia con l’immagine di Paolo Caldarella, un premio per Martino Abela, nato e cresciuto in biancoverde e oggi tra i punti fermi della prima squadra.

Vincono Di Fulvio e compagni 15-9 davanti a quasi 2 mila spettatori. Alla fine la festa finale sul solarium in compagnia di tutto il settore giovanile.

“Sono state delle celebrazioni meravigliose – commenta Sandro Campagna – dal punto di vista emotivo e della memoria storica. Questa gloriosa società è un fiore all’occhiello dello sport italiano. Faccio parte della commissione benemerenze del CONI e questa ricorrenza importante sarà sicuramente segnalata, come è giusto che sia. Credo che questa società meriti riconoscimenti a livello nazionale per quello che fa per la città, per il sociale e perché si sta adoperando per riportare questo impianto ai fasti di cinquanta anni fa".